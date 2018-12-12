Наразі немає інформації про постраждалих українців у Стразбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Наразі за попередніми даними, наданими на гарячій лінії Страсбурга, громадян України серед постраждалих немає. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Faceebook, передає УНН.
"Усю ніч в Постійне представництво України при Раді Європи працювала гаряча лінія. Ніхто з українців про друзів/родичів, які не виходять на зв’язок, не повідомляв. Черговий Постпредства на постійному зв’язку з місцевими органами влади. Наразі за попередніми даними, наданими на гарячій лінії Страсбурга, громадян України серед постраждалих немає. Проте ми будемо продовжувати уточнювати цю інформацію", - написав він.
Як повідомляв УНН, у вівторок ввечері в центрі французького міста Страсбург, де проходить Різдвяний ярмарок, почалася стрілянина. За оновленими на 2:20 за місцевим часом даними влади, відомо щонайменше про трьох убитих і 12 поранених. Стрілок, 29-річний житель Страсбурга, який, як повідомляється, відомий спілкуванням з місцевими ісламістськими колами, перебуває в розшуку.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку з нападом у Парижі.