Пока нет информации о пострадавших украинцев в Страсбурге

"Всю ночь в Постоянное представительство Украины при Совете Европы работала горячая линия. Никто из украинцев о друзьях/родственниках, которые не выходят на связь, не сообщал. Дежурный Постпредства на постоянной связи с местными органами власти. Сейчас по предварительным данным, предоставленными на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако мы будем продолжать уточнять эту информацию", - написал он.



Как сообщал УНН, во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с нападением в Париже.

