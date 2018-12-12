Пока нет информации о пострадавших украинцев в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сейчас по предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Faceebook, передает УНН.
"Всю ночь в Постоянное представительство Украины при Совете Европы работала горячая линия. Никто из украинцев о друзьях/родственниках, которые не выходят на связь, не сообщал. Дежурный Постпредства на постоянной связи с местными органами власти. Сейчас по предварительным данным, предоставленными на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако мы будем продолжать уточнять эту информацию", - написал он.
Как сообщал УНН, во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с нападением в Париже.