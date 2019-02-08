МИД советует “не читать между строк” заявлений ЕС о наблюдателях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица посоветовал журналистам не читать официальных документов ЕС “Византийским способом” подобно России. Об этом он написал на станице в Twitter, передаёт УНН.
“Пожалуйста, перестаньте читать газеты Византийским способом, так хорошо освоенным в России — не читайте между строк. Репортаж — не соревнование шеф-повара. Поэтому, пожалуйста, не „готовьте“ новости. Спасибо представителю ЕС за слова понимания проблем безопасности, поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины”, — написал Кислица.
Он так же навёл официальное заявление спикера Еврокомиссии Майи Косьянчич относительно предстоящих выборов в Украине и ситуации с миссией БДИПЛ ОБСЕ.
“Как вы знаете, Украина сталкивается с хорошо известными проблемами безопасности с 2014 года, и в этом случае мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее внутренне признанных границ”, — заявила Косьянчич.
“Мы, как ЕС, придаем очень большое значение наблюдению за выборами, проводимым БДИПЧ / ОБСЕ, и считаем, что Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ могло проводить наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии с обычной практикой”, — говорится в сообщении спикера.
Как сообщал УНН, Российская Федерация ранее заявила, что решила воздержаться от направления в Украину своих представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ “исходя из соображений безопасности”.
Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что граждане РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине собирались прилететь в Киев 11 февраля не смотря на запрет.
Так, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.
В ОБСЕ в связи с таким решением Украины выразили сожаление.