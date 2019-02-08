МЗС радить "не читати між рядків" заяв ЄС про спостерігачів

"Будь ласка, перестаньте читати газети Візантійським способом, так добре освоєним в Росії - не читайте між рядків. Репортаж - не змагання шеф-кухаря. Тому, будь ласка, не "готуйте" новини. Дякую представнику ЄС за слова розуміння проблем безпеки, підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Кислиця.

Він так само навів офіційну заяву спікера Єврокомісії Майї Косьянчич щодо майбутніх виборів в Україні і ситуації з місією БДІПЛ ОБСЄ.

"Як ви знаєте, Україна стикається з добре відомими проблемами безпеки з 2014 року, і в цьому випадку ми повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її внутрішньо визнаних кордонів", - заявила Косьянчич.

"Ми, як ЄС, надаємо дуже великого значення спостереженню за виборами, що проводяться БДІПЛ/ОБСЄ, і вважаємо, що Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ могло проводити спостереження за виборами в Україні в повній відповідності зі звичайною практикою", - йдеться в повідомленні спікера.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація раніше заявила, що вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії БДІПЛ "виходячи з міркувань безпеки".

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що громадяни РФ у складі місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні збиралися прилетіти до Києва 11 лютого, не дивлячись на заборону.

Так, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

В ОБСЄ в зв'язку з таким рішенням України висловили співчуття.