МИД Германии встревожены взрывом на шахте в ОРЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вчера, 27 апреля МИД Германии выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о взрыве на шахте "Схид-карбон", которая находится в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный микроблог дипведомства в Twitter.
“Мы встревожены новостями с востока Украины. Некоторые люди, как оказалось, умерли после взрыва на шахте. Наши мысли с жертвами и их семьями”, — говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля, СМИ РФ сообщили, что на территории так называемой “ЛНР” взорвалась шахта.
Как сообщал УНН, из-за нежелания “ЛНР” обращаться к украинским спасателей, минувшие сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели с РФ.
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В частности, ранее сообщал, что спасатели вытащили из шахты в ОРДЛО тела всех 17 погибших.
Wir sind bestürzt über die Nachrichten aus dem Osten der #Ukraine , wo nach einer Explosion in einer Mine offenbar mehrere Menschen gestorben sind . Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 27 апреля 2019