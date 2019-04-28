МЗС Німеччини стривожені вибухом на шахті в ОРЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вчора, 27 квітня МЗС Німеччини висловило стривоженість щодо повідомлень про вибух на шахті "Схід-карбон", яка знаходиться в селищі міського типу Юр'ївка на окупованій території Луганської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний мікроблог дипвідомства у Twitter.
“Ми стривожені новинами зі сходу України. Деякі люди, як видається, померли після вибуху на шахті. Наші думки з жертвами та їхніми сім’ями”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 квітня, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої “ЛНР” вибухнула шахта.
Як повідомляв УНН, через небажання “ЛНР” звертатися до українських рятувальників, минула доба, поки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух на шахті в “ЛНР”: правозахисники підрахували кількість гірничорятувальних загонів на території ОРДЛО
Зокрема, раніше УНН повідомляв, що рятувальники витягли з шахти в ОРДЛО тіла всіх 17 загиблих.
Wir sind bestürzt über die Nachrichten aus dem Osten der #Ukraine, wo nach einer Explosion in einer Mine offenbar mehrere Menschen gestorben sind. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 27 квітня 2019 р.