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МЗС Німеччини стривожені вибухом на шахті в ОРЛО

МЗС Німеччини стривожені вибухом на шахті в ОРЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вчора, 27 квітня МЗС Німеччини висловило стривоженість щодо повідомлень про вибух на шахті "Схід-карбон", яка знаходиться в селищі міського типу Юр'ївка на окупованій території Луганської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний мікроблог дипвідомства у Twitter.

“Ми стривожені новинами зі сходу України. Деякі люди, як видається, померли після вибуху на шахті. Наші думки з жертвами та їхніми сім’ями”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої “ЛНР” вибухнула шахта.

Як повідомляв УНН, через небажання “ЛНР” звертатися до українських рятувальників, минула доба, поки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ.

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Зокрема, раніше УНН повідомляв, що рятувальники витягли з шахти в ОРДЛО тіла всіх 17 загиблих.

Wir sind bestürzt über die Nachrichten aus dem Osten der #Ukraine, wo nach einer Explosion in einer Mine offenbar mehrere Menschen gestorben sind. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 27 квітня 2019 р.

Українські Національні Новини

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