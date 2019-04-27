Рятувальники витягли з шахти в ОРДЛО тіла всіх 17 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тіла всіх 17 загиблих в результаті вибуху метану на шахті "Схід-карбон" в ОРДЛО підняті на поверхню. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Через вибух метану, який призвів до обвалення породи на шахті "Схід-карбон" в Лутугинському районі окупованої Росією частини Донбасу за попередніми даними, пропали безвісти 17 осіб.
Раніше повідомлялося, що з-під завалів витягнуто тіла шести гірників.
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Як повідомляв УНН, через небажання "ЛНР" звертатися до українських рятувальників, минула доба, поки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ.
Зокрема, 25 квітня, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої "ЛНР" вибухнула шахта.
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Додамо, що МінТОТ проведе нараду щодо вибуху на шахті в Луганській області.