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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111481 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144625 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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МИД: приказ трибунала по делу украинских моряков объявят 25 мая

МИД: приказ трибунала по делу украинских моряков объявят 25 мая

Киев  •  УНН

 • 9713 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге соберется на заседание, во время которого объявят приказ суда по делу украинских моряков относительно временных мер в отношении Российской Федерации, во второй половине дня 25 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"25 мая 2019 года в 13:00 по киевскому времени состоится заседание Международного трибунала по морскому праву, во время которого президент международного трибунала зачитает приказ суда по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - указали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Во время оглашения решения украинскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины в этом деле Елена Зеркаль.

Ранее Зеркаль отметила, что есть все основания полагать, что суд примет решение в пользу Украины.

Как сообщал УНН, в середине апреля Украина подала в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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