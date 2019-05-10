Зеркаль: є всі підстави вважати, що Трибунал ухвалить рішення на користь України

КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська сторона задоволена тим, як пройшли сьогоднішні слухання Міжнародного трибуналу з морського права, і впевнена, що суд ухвалить рішення на користь України. Про це сказала журналістам заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після виступу на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.