Зеркаль: є всі підстави вважати, що Трибунал ухвалить рішення на користь України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська сторона задоволена тим, як пройшли сьогоднішні слухання Міжнародного трибуналу з морського права, і впевнена, що суд ухвалить рішення на користь України. Про це сказала журналістам заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після виступу на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.
"У них (Міжнародного трибуналу – ред.) не було додаткових питань до наданих Україною аргументів і матеріалів. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що ми відповіли на всі питання, які були у суддів протягом цього слухання", - зазначила Зеркаль.
На питання про те, що буде робити Україна, якщо трибунал ухвалить рішення не на її користь, Зеркаль зазначила, що "гадати ми не будемо".
"Ми вважаємо, що у нас є всі підстави вважати, що суд прийме рішення на нашу користь", - підкреслила вона.
Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.
Під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну.
Попередня дата винесення рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо українських моряків - 25 травня.