Зеркаль: есть все основания считать, что Трибунал примет решение в пользу Украины

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинская сторона удовлетворена тем, как прошли сегодняшние слушания Международного трибунала по морскому праву, и уверена, что суд примет решение в пользу Украины. Об этом сказала журналистам заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.