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Зеркаль: есть все основания считать, что Трибунал примет решение в пользу Украины

Зеркаль: есть все основания считать, что Трибунал примет решение в пользу Украины

Киев  •  УНН

 • 21197 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинская сторона удовлетворена тем, как прошли сегодняшние слушания Международного трибунала по морскому праву, и уверена, что суд примет решение в пользу Украины. Об этом сказала журналистам заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.

"У них (Международного трибунала - ред.) не было дополнительных вопросов к предоставленным Украиной аргументов и материалов. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы понять, что мы ответили на все вопросы, которые были у судей течение этого слушания", - отметила Зеркаль.

На вопрос о том, что будет делать Украина, если суд примет решение не в ее пользу, Зеркаль отметила, что "гадать мы не будем".

"Мы считаем, что у нас есть все основания полагать, что суд примет решение в нашу пользу", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходили слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.

Предварительная дата вынесения решения Международного трибунала по морскому праву по делу об украинских моряках - 25 мая.

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