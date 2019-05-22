МЗС: наказ трибуналу у справі українських моряків оголосять 25 травня

КИЇВ. 22 травня. УНН. Міжнародний трибунал з морського права у німецькому Гамбурзі збереться на засідання, під час якого оголосять наказ суду у справі українських моряків щодо тимчасових заходів стосовно Російської Федерації, у другій половині дня 25 травня. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.