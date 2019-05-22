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МЗС: наказ трибуналу у справі українських моряків оголосять 25 травня

МЗС: наказ трибуналу у справі українських моряків оголосять 25 травня

Київ • УНН

 • 9715 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Міжнародний трибунал з морського права у німецькому Гамбурзі збереться на засідання, під час якого оголосять наказ суду у справі українських моряків щодо тимчасових заходів стосовно Російської Федерації, у другій половині дня 25 травня. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.

"25 травня 2019 року о 13:00 за київським часом відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів", - вказали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Під час оголошення рішення українську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у цій справі Олена Зеркаль.

Раніше Зеркаль вказала, що є всі підстави вважати, що трибунал ухвалить рішення на користь України.

Як повідомляв УНН, у середині квітня Україна подала до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов’язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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