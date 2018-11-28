МИД Эстонии вызвало посла РФ в связи с инцидентом на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе посла России при указаной стране. В эстонском дипведомством заявили, что Россия должна гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На встрече с послом МИД призвал Россию немедленно освободить корабли и членов их команд", - говорится в сообщении издания.
МИД Эстонии также выступил с утверждением, что Россия должна гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран на Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом.
Напомним, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала агрессию России войной в Европе и призвала международное сообщество осудить российскую агрессию.
Ранее МИД Эстонии осудило агрессию РФ в Азовском море и Керченском проливе.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, не известны.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение на 30 дней отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения.