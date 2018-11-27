Президент Естонії про напад Росії на Азові: це війна в Європі

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала агресію Росії війною в Європі та закликала міжнародне співтовариство засудити російську агресію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Президента Естонії.

“У неділю Росія атакувала українські військові судна на Азовському морі. Ми повинні використовувати правильні терміни: це війна у Європі. Український народ вже веде цю війну з 2014 року, а Кримський півострів все ще знаходиться під окупацією”, — заявила у своєму твітері Президент Естонії.

Вона закликала міжнародне співтовариство та лідерів демократичного світу приєднатись до неї в цій заяві, щоб чітко, колективно та негайно засудити російську агресію і вимагати її припинення.

Крім того, вона додала, що мовчання в такий ситуації це визнання окупації Криму.

“Мовчазне підтвердження означає де-факто визнання окупації Кримського півострова. Міжнародне співтовариство, засноване на певних цінностях, не може дозволити собі прийняти таку позицію. Війна в Європі не буде і не може бути прийнята як звичайна справа”, — резюмує Кальюлайд.

Нагадаємо, Президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала ситуацію в Україні і Грузії окупацією і війною.

Як повідомляв УНН, Естонія підтримує України щодо запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

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