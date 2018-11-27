Президент Естонії про напад Росії на Азові: це війна в Європі

“У неділю Росія атакувала українські військові судна на Азовському морі. Ми повинні використовувати правильні терміни: це війна у Європі. Український народ вже веде цю війну з 2014 року, а Кримський півострів все ще знаходиться під окупацією”, — заявила у своєму твітері Президент Естонії.

Вона закликала міжнародне співтовариство та лідерів демократичного світу приєднатись до неї в цій заяві, щоб чітко, колективно та негайно засудити російську агресію і вимагати її припинення.

Крім того, вона додала, що мовчання в такий ситуації це визнання окупації Криму.

“Мовчазне підтвердження означає де-факто визнання окупації Кримського півострова. Міжнародне співтовариство, засноване на певних цінностях, не може дозволити собі прийняти таку позицію. Війна в Європі не буде і не може бути прийнята як звичайна справа”, — резюмує Кальюлайд.

Нагадаємо, Президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала ситуацію в Україні і Грузії окупацією і війною.

Як повідомляв УНН, Естонія підтримує України щодо запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.