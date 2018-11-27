Президент Эстонии о нападении России на Азове: это война в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала агрессию России войной в Европе и призвала международное сообщество осудить российскую агрессию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Президента Эстонии.
“В воскресенье Россия атаковала украинские военные суда на Азовском море. Мы должны использовать правильные термины: это война в Европе. Украинский народ уже ведет эту войну с 2014 года, а Крымский полуостров все еще находится под оккупацией”, — заявила в своем твиттере Президент Эстонии.
Она призвала международное сообщество и лидеров демократического мира присоединиться к ней в заявлении, чтобы четко, коллективно и немедленно осудить российскую агрессию и требовать его прекращения.
Кроме того, она добавила, что молчание в такой ситуации это признание оккупации Крыма.
“Молчаливое подтверждение означает де-факто признание оккупации Крымского полуострова. Международное сообщество, основанное на определенных ценностях, не может позволить себе принять такую позицию. Война в Европе не будет и не может быть принята как обычное дело”, — резюмирует Кальюлайд.
Напомним, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала ситуацию в Украине и Грузии оккупацией и войной.
Как сообщал УНН, Эстония поддерживает Украину относительно внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.