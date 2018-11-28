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МЗС Естонії викликало посла РФ у зв'язку з інцидентом на Азові

МЗС Естонії викликало посла РФ у зв'язку з інцидентом на Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Естонії викликало до себе посла Росії при вказаній країні. В естонському дипвідомстві заявили, що Росія повинна гарантувати свободу навігації судам України та інших країн у Керченській протоці й Азовському морі відповідно до міжнародного права. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“На зустрічі з послом МЗС закликало Росію негайно звільнити кораблі й членів їх команд”, — йдеться в повідомленні видання.

МЗС Естонії також виступив з твердженням, що Росія повинна гарантувати свободу навігації судам України та інших країн на Керченській протоці й Азовському морі відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, Президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала агресію Росії війною в Європі та закликала міжнародне співтовариство засудити російську агресію.

Раніше МЗС Естонії засудило агресію РФ в Азовському морі і Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан на 30 днів окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про запровадження воєнного стану.

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