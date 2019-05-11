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Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе США на следующей неделе

Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе США на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 10670 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Председатель Юридического комитета Палаты представителей США Джерольд Надлер заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе, как сообщалось ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Как сказал Надлер, его комитет продолжает переговоры с Минюстом.

"Это (предоставление Мюллером показаний в Конгрессе США - ред) не произойдет на следующей неделе. Мы сейчас ведем переговоры. Мы продолжаем общаться с ним (спецпрокурором - ред) и Минюстом", - сказал конгрессмен.

При этом Надлер не сообщил, почему спецпрокурор Мюллер не будет давать показания на следующей неделе.

"Когда он (Мюллер - ред) придет. Если будет необходимо, мы вызовем его повесткой, и он придет", - отметил председатель Юридического комитета.

Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с россиянами во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.

На вопрос, пытался Трамп помешать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые этому противоречат. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с россиянами длилось около двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил ключевые моменты его доклада

2 мая стало известно, что Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр отказался участвовать в запланированных на этот день слушаниях в Палате представителей Конгресса по делу о докладе Мюллера.

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