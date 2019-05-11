Мюллер не буде свідчити у Конгресі США наступного тижня

Як сказав Надлер, його комітет продовжує переговори з Мін'юстом.

"Це (надання Мюллером свідчень у Конгресі США - ред) не станеться на наступному тижні. Ми зараз ведемо переговори. Ми продовжуємо спілкуватись з ним (спецпрокурором - ред) та Мін'юстом", - сказав конгресмен.

При цьому Надлер не повідомив, чому саме спецпрокурор Мюллер не буде давати свідчення наступного тижня.

"Коли він (Мюллер - ред) прийде. Якщо буде необхідно, ми викличемо його повісткою, і він прийде", - зазначив голова Юридичного комітету.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з’явився лише в середині квітня.

У звіті наголошувалося, що Мюллер та його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа та його оточення ознак злочину.

На запитання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, котрі їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв’язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.

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2 травня стало відомо, що Генеральний прокурор та міністр юстиції США Вільям Барр відмовився брати участь у запланованих на цей день слуханнях у Палаті представників Конгресу в справі щодо доповіді Мюллера.