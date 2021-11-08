МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Из-за напряженной ситуации с мигрантами Министерство внутренних дел Литвы предлагает ввести режим чрезвычайного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на lrt.lt.
Детали
По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, Вильнюсу грозит такой же наплыв мигрантов, как и Польше, куда сегодня пытаются попасть тысячи людей. В то же время, по ее словам, на границе Литвы с Беларусью ситуация пока стабильная.
"Но мы действительно наблюдаем за происходящим на польско-белорусской границе. Конечно, это означает, что мы можем ожидать подобных вторжений и атак. Поэтому все наши учреждения максимально подготовлены, максимально готова наша армия", - отметила Билотайте.
Она подчеркнула, что литовские ведомства готовят ответ на все возможные сценарии.
"Учитывая эту действительно серьезную ситуацию, МВД предлагает ввести чрезвычайное положение. Это предложение должно быть рассмотрено правительством", - добавила Билотайте.
Что было раньше
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.
Напомним
Один белорусский солдат сделал выстрелил из сигнальной ракеты в польских военных, другие пытались уничтожить забор на границе.
Сегодня стало известно, что Польша привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.