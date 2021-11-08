МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами

Детали

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, Вильнюсу грозит такой же наплыв мигрантов, как и Польше, куда сегодня пытаются попасть тысячи людей. В то же время, по ее словам, на границе Литвы с Беларусью ситуация пока стабильная.

"Но мы действительно наблюдаем за происходящим на польско-белорусской границе. Конечно, это означает, что мы можем ожидать подобных вторжений и атак. Поэтому все наши учреждения максимально подготовлены, максимально готова наша армия", - отметила Билотайте.

Она подчеркнула, что литовские ведомства готовят ответ на все возможные сценарии.

"Учитывая эту действительно серьезную ситуацию, МВД предлагает ввести чрезвычайное положение. Это предложение должно быть рассмотрено правительством", - добавила Билотайте.

Что было раньше

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.



Напомним

Один белорусский солдат сделал выстрелил из сигнальной ракеты в польских военных, другие пытались уничтожить забор на границе.

Сегодня стало известно, что Польша привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.