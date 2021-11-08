МВС Литви пропонує ввести надзвичайний стан через ситуацію з мігрантами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Через напружену ситуацію з мігрантами Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує ввести режим надзвичайного стану. Про це пише УНН з посиланням на lrt.lt.
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За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, Вільнюсу загрожує такий же наплив мігрантів, як і Польщі, куди сьогодні намагаються потрапити тисячі людей. У той же час, за її словами, на кордоні Литви з Білоруссю ситуація поки стабільна.
"Але ми дійсно спостерігаємо за тим, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. Звичайно, це означає, що ми можемо очікувати подібних вторгнень і атак. Тому всі наші установи максимально підготовлені, максимально готова наша армія", - зазначила Білотайте.
Вона підкреслила, що литовські відомства готують відповідь на всі можливі сценарії.
"Враховуючи цю дійсно серйозну ситуацію, МВС пропонує ввести надзвичайний стан. Ця пропозиція має бути розглянута урядом", - додала Білотайте.
Що було раніше
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.
Нагадаємо
Один білоруський солдат вистрілив зі сигнальної ракети у польських військових, інші намагалися знищити паркан на кордоні.
Сьогодні стало відомо, що Польща привела у готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.