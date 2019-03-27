МВД: около 20% голосов попытаются сфальсифицировать из-за неявки избирателей

"Есть другой путь фальсификации, который практически трудно обнаружить, и это уже работа наблюдателей, кандидатов в президенты и членов их комиссий. К сожалению, есть большое количество людей, которые проживают в Украине, но не ходят голосовать. Их ожидается около 20%. Это тот резерв, который будут пытаться сфальсифицировать их голосами", - отметил Апостол.

Он добавил, что предотвратить такую фальсификацию должны наблюдатели и ответственные лица каждого из кандидатов: считать всех избирателей на участках, которые придут голосовать.

Напомним, глава ЦИК сообщила, сколько избирателей изменили место голосования.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.