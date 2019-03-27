МВС: близько 20% голосів намагатимуться сфальсифікувати через неявку виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Близько 20% голосів намагатимуться сфальсифікувати за рахунок неявки на виборах Президента України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол під час брифінгу МВС щодо роботи під час виборів, передає кореспондент УНН.
"Є інший шлях фальсифікації, який практично важко виявити, і це вже робота спостерігачів, кандидатів у президенти та членів їхніх комісій. На жаль, є велика кількість людей, які проживають в Україні, але не ходять голосувати. Їх очікується біля 20%. Це той резерв, який намагатимуться сфальсифікувати їхніми голосами", - зазначив Апостол.
Він додав, що попередити таку фальсифікацію повинні спостерігачі та відповідальні особи кожного з кандидатів: рахувати всіх виборців на дільницях, які прийдуть голосувати.
Нагадаємо, голова ЦВК повідомила, скільки виборців змінили місце голосування.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.