Голова ЦВК повідомила, скільки виборців змінили місце голосування

КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що з 2 січня до 25 березня правом тимчасово змінити місце голосування на президентських виборах скористались 315 725 громадян України. Про це повідомляє УНН із посиланням на її допис у Facebook у вівторок ввечері.