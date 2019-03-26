Голова ЦВК повідомила, скільки виборців змінили місце голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що з 2 січня до 25 березня правом тимчасово змінити місце голосування на президентських виборах скористались 315 725 громадян України. Про це повідомляє УНН із посиланням на її допис у Facebook у вівторок ввечері.
“Відділи ведення Державного реєстру виборців працювали на межі можливого, оформлюючи заяви про тимчасову зміну голосування без зміни виборчої адреси.
За останній тиждень було подано більше 210 тисяч заяв про тимчасову зміну місця голосування, в той час як за попередні майже три місяці — близько 100 тисяч”, — зазначила Сліпачук.
За її словами, найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей — 63 869 і 28 834 відповідно.
Відділи ведення Держреєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям.
Голова ЦВК підкреслила, що на сайті ДРВ в результатах відповіді на запит щодо наявності виборця в Держреєстрі додана інформація щодо тимчасової зміни місця голосування. Зокрема, там вказані номер та адреса виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія надала дозвіл дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, виготовити виборчі бюлетені для голосування в день виборів президента України.