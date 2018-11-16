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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 13275 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины в 2020 году с 3,5% до 3% (год к году). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ноябрьский отчет МВФ Regional Economic Outlook по экономике европейских стран.

В апрельском отчете МВФ по росту мировой экономики было указано, что экономика Украины будет расти на уровне 3,5% в 2020 году, однако в аналогичном октябрьском отчете указано, что рост ВВП Украины в 2020 году будет на уровне 3%.

Ранее в Европейском банке реконструкции и развития указывали на умеренный рост украинской экономики и предостерегли, что притормозить ее развитие могут выборы 2019 года, поэтому ожидаемый прирост экономики достигнет уровня 3%.

Как сообщал УНН, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СПЗ (эквивалент 3,9 млрд долларов), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.

Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Напомним, руководитель миссии МВФ Рон Ван Роден подчеркнул, что несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным.

Украинские Национальные Новости

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