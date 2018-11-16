МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2020 році

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання Внутрішнього валового продукту України у 2020 році з 3,5% до 3% (рік до року). Про це повідомляє УНН з посиланням на листопадовий звіт МВФ Regional Economic Outlook щодо економіки європейських країн.