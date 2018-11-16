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МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2020 році

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання Внутрішнього валового продукту України у 2020 році з 3,5% до 3% (рік до року). Про це повідомляє УНН з посиланням на листопадовий звіт МВФ Regional Economic Outlook щодо економіки європейських країн.

У квітневому звіті МВФ щодо зростання світової економіки було вказано, що економіка України зростатиме на рівні 3,5% у 2020 році, однак у аналогічному жовтневому звіті вказано, що ріст ВВП України у 2020 році буде на рівні 3%.

Раніше в Європейському банку реконструкції та розвитку вказували на помірне зростання української економіки та застерегли, що пригальмувати її розвиток можуть вибори 2019 року, тому очікуваний приріст економіки сягне рівня 3%.

Як повідомляв УНН, МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA).

У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.

Міністерство фінансів України заявило, що очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Нагадаємо, керівник місії МВФ Рон Ван Роден наголосив, що незважаючи на виборчий характер наступного року, задля забезпечення макроекономічної стабільності економіки України бюджет на наступний рік має бути збалансованим

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