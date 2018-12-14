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МВФ контролирует украинский бюджет и НК перед выделением транша - НБУ

Киев • УНН

 • 7675 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Международный валютный фонд, рассматривая возможность подписания с Украиной новой программы сотрудничества и выделения транша, очень серьезно контролирует бюджет и действующий Налоговый кодекс (НК). Об этом сегодня сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время экспертного обсуждения по имплементации действий ВЕPS в Украине, передает корреспондент УНН.

МВФ контролирует украинский бюджет и НК перед выделением транша - НБУ

"На следующей неделе должно состояться заседание Совета директоров МВФ, где будет рассматриваться вопрос Украины о выделении очередного транша и подписания новой программы. МВФ, рассматривая сегодня возможность подписания с нами новой программы, очень серьезно контролирует бюджет и, в том числе, существующий Налоговый кодекс", - сказала первый заместитель главы НБУ.

Напомним, МВФ назначил дату заседания Совета директоров по сотрудничеству с Украиной на 18 декабря. Нацбанк ожидает получения очередного транша от МВФ в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл. до 25 декабря.

Ранее МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл.

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019, который Верховная Рада приняла утром 23 ноября.

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