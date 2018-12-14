МВФ контролює український бюджет і ПК перед виділенням траншу - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд, розглядаючи можливість підписання з Україною нової програми співпраці і виділення траншу, дуже серйозно контролює бюджет та чинний Податковий кодекс (ПК). Про це сьогодні сказала перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час експертного обговорення щодо імплементаців дій ВЕPS в Україні, передає кореспондент УНН.
"Наступного тижня повинне відбутися засідання Ради директорів МВФ, де буде розглядатися питання України щодо виділення чергового траншу і підписання нової програми. МВФ, розглядаючи сьогодні можливість підписання з нами нової програми, дуже серйозно контролює бюджет і, в тому числі, існуючий Податковий кодекс", - сказала перший заступник голови НБУ.
Нагадаємо, МВФ призначив дату засідання Ради директорів щодо співробітництва з Україною на 18 грудня. Нацбанк очікує на отримання чергового траншу від МВФ обсягом від 1,4 до 1,9 млрд дол. до 25 грудня.
Раніше МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019, який Верховна Рада ухвалила зранку 23 листопада.