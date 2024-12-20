Мужчина во Франции десятилетия насиловал жену и привлекал соучастников: суд вынес приговор
Киев • УНН
Суд признал Доминика Пелико виновным в систематическом изнасиловании своей жены в течение десяти лет. К преступлениям было привлечено 50 соучастников, которые также признаны виновными.
Во Франции суд признал Доминика Пелико виновным в систематическом изнасиловании своей жены Жизель Пелико, которое длилось почти десятилетие. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Среди обвинений - неоднократное применение наркотических веществ для доведения жертвы до бессознательного состояния, а также приглашение десятков посторонних лиц к участию в насилии.
Ужасное дело потрясло международное сообщество. Суд также признал виновными 50 других соучастников преступления, которые участвовали в изнасилованиях, попытках насилия или сексуальном насилии.
Жизель Пелико, жертва этих издевательств, сознательно отказалась от анонимности и присутствовала в судебном зале, когда объявляли приговоры. Ее показания стали ключевыми в этом деле.
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