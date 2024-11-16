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Во Франции произошел захват заложников в ресторане

Во Франции произошел захват заложников в ресторане

Киев  •  УНН

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В ресторане французского города Исси-Ле-Мулино владелец удерживает несколько сотрудников заведения. Район оцеплен крупными силами полиции, на место прибыли пожарные.

В ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино, расположенном рядом с Парижем, мужчина "удерживает нескольких сотрудников". Полиция направилась на место, район оцеплен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFMTV.

В субботу, 16 ноября, в ресторане в Исси-ле-Мулино произошел   захват заложников.

Сообщается, что владелец ресторана в Исси-ле-Мулино "держит несколько сотрудников".

Владелец заведения "закрепился там" и "удерживает нескольких сотрудников".

"Большие силы полиции окружают ресторан в нескольких десятках метров от кольцевой дороги Парижа", - говориться в сообщении.

В полдень были отправлены полиция и пожарные.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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