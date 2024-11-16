Во Франции произошел захват заложников в ресторане
Киев • УНН
В ресторане французского города Исси-Ле-Мулино владелец удерживает несколько сотрудников заведения. Район оцеплен крупными силами полиции, на место прибыли пожарные.
В ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино, расположенном рядом с Парижем, мужчина "удерживает нескольких сотрудников". Полиция направилась на место, район оцеплен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFMTV.
В субботу, 16 ноября, в ресторане в Исси-ле-Мулино произошел захват заложников.
Сообщается, что владелец ресторана в Исси-ле-Мулино "держит несколько сотрудников".
Владелец заведения "закрепился там" и "удерживает нескольких сотрудников".
"Большие силы полиции окружают ресторан в нескольких десятках метров от кольцевой дороги Парижа", - говориться в сообщении.
В полдень были отправлены полиция и пожарные.