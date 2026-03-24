Мужчина сгорел заживо во время сжигания сухой травы в Киевской области - ГСЧС
Киев • УНН
В Сквире местный житель упал в огонь во время уборки участка и погиб. За сутки в области зафиксировали 43 пожара на площади более 10 гектаров.
В Киевской области во время сжигания сухой растительности на частном участке погиб местный житель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Трагедия произошла в городе Сквира Белоцерковского района. Пламя быстро распространилось по сухостою - мужчина упал в огонь и получил смертельные травмы.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. В ГСЧС добавили, что в Киевской области за минувшие сутки возникло 43 пожара, огонь охватил более 10 гектаров территории.
С начала года в экосистемах Украины, по оперативным данным, возникло более 3,5 тысячи пожаров общей площадью более 93 тыс. га
