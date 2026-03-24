Чоловік згорів живцем під час спалювання сухої трави на Київщині - ДСНС

Київ • УНН

 • 3550 перегляди

У Сквирі місцевий житель упав у вогонь під час прибирання ділянки та загинув. За добу в області зафіксували 43 пожежі на площі понад 10 гектарів.

Чоловік згорів живцем під час спалювання сухої трави на Київщині - ДСНС
Фото: ДСНС України

На Київщині під час спалювання сухої рослинності на приватній ділянці загинув місцевий житель. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Трагедія сталась у місті Сквира Білоцерківського району. Полум'я швидко поширилося сухостоєм - чоловік упав у вогонь та отримав смертельні травми.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці. У ДСНС додали, що на Київщині за минулу добу виникло 43 пожежі, вогонь охопив понад 10 гектарів території.

З початку року в екосистемах України, за оперативними даними, виникло понад 3,5 тисячі пожеж загальною площею більше ніж 93 тис. га

 - йдеться також в дописі.

Євген Устименко

Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна