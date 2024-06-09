Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что задушил друга полотенцем во время ссоры

На Сумщине приговорен 41-летний мужчина к 7 годам лишения свободы за убийство товарища во время ссоры в селе Ахтырского района. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Ахтырская окружная прокуратура завершила расследование и поддержала обвинение в отношении 41-летнего мужчины, который совершил умышленное убийство во время ссоры с товарищем.

Происшествие произошло в одном из сел Ахтырского района Сумской области.

Установлено, что трое мужчин работали у местного предпринимателя, помогая ему по хозяйству, и проживали вместе в одном помещении. В вечернее время 26 января 2024 года между ними возник спор, который быстро перерос в насилие. Один из мужчин разбил чашку на голове товарища. Когда раненый вышел на улицу, третий мужчина схватил полотенце и задушил разъяренного товарища. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В суде обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что действовал в рамках самозащиты. Однако собранные доказательства свидетельствовали об обратном. Приговором суда он признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 7 годам лишения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом