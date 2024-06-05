На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

Полиция задержала 56-летнего мужчину, который во время ссоры задушил своего 75-летнего товарища садовым шлангом. Об этом сообщает Полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Конфликт между мужчинами возник в доме, после чего они переместились во двор. На улице подозреваемый нашел шланг для подачи воды, обмотал им шею своего оппонента и задушил его.

Соседи погибшего, которые обнаружили его тело у входа в дом и заметили шланг на шее, сообщили в полицию. Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте следы преступления, а оперативники направили все усилия на поиски убийцы. Вскоре они вышли на след 56-летнего фигуранта, который оказался соседом умершего. В организме подозреваемого обнаружили 2,49 промилле алкоголя.

Сотрудники Белоцерковского управления полиции задержали и доставили его в изолятор временного содержания. Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, предъявили подозрение в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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