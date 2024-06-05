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На Київщині затримано чоловіка, який під час сварки задушив літнього друга садовим шлангом

На Київщині затримано чоловіка, який під час сварки задушив літнього друга садовим шлангом

Київ • УНН

 • 40966 перегляди

56-річний чоловік під час сварки задушив свого 75-річного друга садовим шлангом, відтак йому загрожує до 15 років ув'язнення за умисне вбивство.

Поліція затримала 56-річного чоловіка, який під час сварки задушив свого 75-річного товариша садовим шлангом. Про це повідомляє Поліція Київської області, передає УНН.

Деталі

Конфлікт між чоловіками виник у будинку, після чого вони перемістилися у двір. На вулиці підозрюваний знайшов шланг для подачі води, обмотав ним шию свого опонента і задушив його.

Сусіди загиблого, які виявили його тіло біля входу до оселі та помітили шланг на шиї, повідомили до поліції. Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці сліди злочину, а оперативники спрямували всі зусилля на пошуки вбивці. Невдовзі вони вийшли на слід 56-річного фігуранта, який виявився сусідом померлого. В організмі підозрюваного виявили 2,49 проміле алкоголю.

Співробітники Білоцерківського управління поліції затримали та доправили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, пред'явили підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Київщині поліція затримала викрадачів 25-річної дівчини04.06.24, 23:39 • 35038 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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