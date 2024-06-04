На Київщині поліція затримала викрадачів 25-річної дівчини
Київ • УНН
25-річна дівчина була викрадена чоловіками, які насильно відвезли її з дому в Київській області, але поліція вистежила їх і затримала викрадачів.
У Київській області правоохоронці затримали чоловіків, які викрали 25-річну дівчину. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
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3 червня до Броварського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про викрадення 25-річної дівчини.
Правоохоронці встановили, що зловмисники приїхали на власному авто до багатоквартирного будинку, де проживала дівчина. Колишній хлопець влаштував сварку, під час якої завдав дівчині удари в область обличчя, голови й тулуба. Після цього схопив її за одяг, силоміць вивів з будинку та затягнув до автомобіля. Вони поїхали у невідомому напрямку.
Завдяки оперативній інформації від свідка події та камерам відеоспостереження, поліція відстежила рух автомобіля і встановила місце перебування постраждалої та викрадачів.
Відтак з'ясувалося, що вони знаходяться за місцем проживання 28-річного хлопця, який організував викрадення.
Нині слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.
У Києві стався конфлікт між дівчиною та двома чоловіками, відкрито провадження04.06.24, 15:55 • 22622 перегляди