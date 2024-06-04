На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

В Киевской области правоохранители задержали мужчин, которые похитили 25-летнюю девушку. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

3 июня в Броварское управление полиции Киевщины поступило сообщение о похищении 25-летней девушки.

Правоохранители установили, что злоумышленники приехали на собственном авто в многоквартирный дом, где проживала девушка. Бывший парень устроил ссору, во время которой нанес девушке удары в область лица, головы и туловища. После этого схватил ее за одежду, силой вывел из дома и затащил к автомобилю. Они поехали в неизвестном направлении.

Благодаря оперативной информации от свидетеля происшествия и камерам видеонаблюдения, полиция отследила движение автомобиля и установила местонахождение пострадавшей и похитителей.

Следовательно выяснилось, что они находятся по месту жительства 28-летнего парня, который организовал похищение.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

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