На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  92371 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  106764 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  108174 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  105309 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  76264 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  122704 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  64564 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  61329 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115397 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118281 просмотра

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  185035 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  171452 просмотра

На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

25-летняя девушка была похищена мужчинами, которые насильно увезли ее из дома в Киевской области, но полиция выследила их и задержала похитителей.

Киев •   •  2269 просмотра
На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

В нескольких регионах Украины были обнаружены группы беспилотников иранского производства "Шахед", которые направлялись к различным целям.

Война •   •  3361 просмотра
Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

Спасатели в Киеве потушили два пожара, спасли двух человек из многоэтажки и госпитализировали одного пострадавшего, обнаруженного во время пожара в квартире на 8-м этаже.

Общество •   •  5539 просмотра
Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

Вражеский удар по Херсону: в тяжелом состоянии был госпитализирован 63-летний мужчина

63-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии после ранения в результате вражеского обстрела в Корабельном районе Херсона.

Война •   •  7075 просмотра
Вражеский удар по Херсону: в тяжелом состоянии был госпитализирован 63-летний мужчина

Международная коалиция за возвращение украинских детей продолжает расти: сколько стран присоединилось

Международная коалиция за возвращение украинских детей расширилась и включает в себя 37 стран по всему миру.

Война •   •  11331 просмотра
Международная коалиция за возвращение украинских детей продолжает расти: сколько стран присоединилось

В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

В Сумской области российские войска совершили 36 обстрелов, в результате чего 1 человек погиб и 3 человека получили ранения.

Общество •   •  9514 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

Били ракетами и беспилотниками: в мае Харьков пережил 76 обстрелов

За май сигналы воздушной опасности объявлялись в Харькове 193 раза и совокупно продолжались 474 часа 55 минут.

Война •   •  9905 просмотра
Били ракетами и беспилотниками: в мае Харьков пережил 76 обстрелов

"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА

Во вторник, 4 июня, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в помещениях КГГА, изъяв телефоны, компьютер и личные денежные средства заместителя председателя КГГА Константина Усова, который подозревается в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды у автоперевозчика.

политика •   •  11800 просмотра
"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА

В Сумской области ввели графики аварийных отключений

На территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас аварийно выключены потребители 1, 2 и 3 очередей.

Общество •   •  11595 просмотра
В Сумской области ввели графики аварийных отключений

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

Хакеры активно атакуют украинских госслужащих, военнослужащих и представителей оборонной промышленности, используя приложение Signal. Злоумышленники отправляют вредоносные файлы, замаскированные под архивы, которые устанавливают вредоносное ПО dark crystal RAT.

Война •   •  11631 просмотра
Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи