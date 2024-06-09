Чоловік засуджений до 7 років позбавлення волі за те, що задушив друга рушником під час сварки
Київ • УНН
41-річний чоловік був засуджений до 7 років ув'язнення за вбивство свого друга шляхом удушення його рушником під час сварки в одному з сіл Охтирського району Сумської області.
На Сумщині засуджено 41-річного чоловіка до 7 років позбавлення волі за вбивство товариша під час сварки в селі Охтирського району. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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Охтирська окружна прокуратура завершила розслідування та підтримала обвинувачення щодо 41-річного чоловіка, який скоїв умисне вбивство під час сварки з товаришем.
Подія сталася в одному з сіл Охтирського району Сумської області.
Встановлено, що троє чоловіків працювали у місцевого підприємця, допомагаючи йому по господарству, та проживали разом в одному приміщенні. Вечірньої пори 26 січня 2024 року між ними виникла суперечка, яка швидко переросла у насильство. Один із чоловіків розбив чашку на голові товариша. Коли поранений вийшов на вулицю, третій чоловік схопив рушник та задушив розлюченого товариша. Потерпілий помер на місці події.
У суді обвинувачений не визнав свою провину, стверджуючи, що діяв у рамках самозахисту. Однак зібрані докази свідчили про протилежне. Вироком суду його визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 7 років позбавлення волі відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
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