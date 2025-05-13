MRKTNG MRTHN 2025 "Под солнцем инсайтов": регистрация открыта

Мы живем во времена, когда стратегия рождается не только в брифе, а в реальности, где переплелись война, культура, эмоция, изменения. Креативные решения, инновационные проекты и социальные инициативы стали новой базой. Потому что современный маркетинг — не о громкости, а о значении. Как не потеряться на маркетинговом поле? Как украинским маркетологам и коммуникационникам вытаскивать те самые инсайты из контекста, которые попадают в цель?

Как подсолнухи тянутся к солнцу, так и топовые маркетологи, креативщики и коммуникационщики Украины — к идеям, которые проясняют хаос и ведут вперед. 4 июня на MRKTNG MRTHN 2025 от онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ они поделятся лучами инсайтов, которые помогут вам воплотить правильные маркетинговые стратегии. В этом году тема события — "Под солнцем инсайтов" – вдохновлена балладой Ивана Драча, где даже солнце восходит не случайно, а чтобы зажечь мысль.

Регистрация уже открыта на mrktng.mmr.ua — лови свое место под солнцем, пока оно в зените.

Приглашаем креативщиков, коммуникационщиков и маркетологов, а также представителей мира искусства, военного маркетинга и других, чтобы поговорить о:

🔸 Креатив в действии. Как удержать внимание в мире, где его никто не имеет? Здесь соберутся кейсы вау-маркетинга, нестандартных кампаний и коллабораций, которые попадают прямо в сердце.

🔸 Как превратить маркерные заметки в смыслы. О социальном маркетинге, который выходит за пределы продажи и становится частью изменений в обществе.

🔸 Бренды-пластилины. Как выживать и трансформироваться во время кризиса? О стратегиях устойчивости, перезапуске брендов и адаптации в реальном времени.

🔸 Другие сцены, другие голоса. На пересечении культуры, маркетинга и опыта войны. Кто создает новые нарративы и как они влияют на бренды?

🔸 Те самые инсайты. Данные, аналитика, интуиция — как принимать решения, когда стабильность стала редкостью?

Что ждет на марафоне?

🔸 4 панельные дискуссии

🔸 30+ спикеров — те, кто формирует смыслы рынка

🔸 500+ участников офлайн сообщества и 8000+ онлайн зрителей

🔸 4 панельные дискуссии — глубокие, честные, острые🔸 1 день — максимум инсайтов.

Нас ожидают инсайты от:

— Сергея Грабчака, маркетинг-директора Ощадбанка,

— Романа Гурбанова, креативного директора и соучредителя агентства Taktika,

— Марианны Кониной, Founder & CEO Reputation City,

— Ирины Метневой, основательницы Vandog Agency,

— Ксении Сикорской, маркетинг-директора ПУМБ

– и невероятного состава других экспертов.

🎯 В рамках марафона — награждение самых сильных маркетинговых кейсов года X-RAY.

Следите за обновлениями программы на сайте и странице MMR в Facebook и Telegram. Расширяем границы идей и пределы решительности вместе!

Солнце уже восходит. Увидимся под его светом. Под солнцем инсайтов MRKTNG MRTHN 2025

Генеральный партнер: ОщадбанкГенеральный информационный партнер: 1+1 media

Регистрация по ссылке: mrktng.mmr.ua — хватайте свой билет первыми.