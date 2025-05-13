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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
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MRKTNG MRTHN 2025 "Під сонцем інсайтів": реєстрація відкрита

Київ • УНН

 • 526 перегляди

4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 українські маркетологи обговорять креатив, соціальний маркетинг, трансформацію брендів, вплив війни та аналітику. На заході виступлять провідні експерти галузі.

MRKTNG MRTHN 2025 "Під сонцем інсайтів": реєстрація відкрита

Ми живемо у часи, коли стратегія народжується не лише в брифі, а в реальності, де переплелися війна, культура, емоція, зміни. Креативні рішення, інноваційні проєкти та соціальні ініціативи стали новою базою. Бо сучасний маркетинг — не про гучність, а про значення. Як не загубитися на маркетинговому полі? Як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти із контексту, що влучають у ціль?

Як соняхи тягнуться до сонця, так і топові маркетологи, креативники та комунікаційники України — до ідей, що прояснюють хаос і ведуть уперед. 4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ вони поділяться променями інсайтів, які допоможуть вам втілити правильні маркетингові стратегії. Цьогорічна тема події  — "Під сонцем інсайтів" – натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.

Реєстрація вже відкрита на mrktng.mmr.ua — лови своє місце під сонцем, поки воно в зеніті.

Запрошуємо креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших, щоб поговорити про: 

🔸 Креатив у дії. Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце.

🔸 Як перетворити маркерні нотатки у сенси. Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві.

🔸 Бренди-пластиліни. Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі.

🔸 Інші сцени, інші голоси. На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди?

🔸 Ті самі інсайти. Дані, аналітика, інтуїція — як ухвалювати рішення, коли стабільність стала рідкістю?

Що чекає на марафоні?

🔸 4 панельні дискусії

🔸 30+ спікерів — ті, хто формує змісти ринку

🔸 500+ учасників офлайн спільноти та 8000+ онлайн глядачів

🔸 4 панельні дискусії — глибокі, чесні, гострі🔸 1 день — максимум інсайтів.

На нас очікують інсайти від:

— Сергія Грабчака, маркетинг-директора Ощадбанку, 

— Романа Гурбанова, креативного директора і співзасновника агенції Taktika,

— Маріанни Коніної, Founder & CEO Reputation City,

— Ірини Метньової, засновниці Vandog Agency,

— Ксенії Сікорської,  маркетинг-директорки ПУМБ

– та неймовірного складу інших експертів. 

🎯 У межах марафону — нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.

Слідкуйте за оновленнями програми на сайті і сторінці MMR у Facebook та Telegram. Розширюємо кордони ідей і межі рішучості разом! 

Сонце вже сходить. Побачимось під його світлом. Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025

Генеральний партнер: ОщадбанкГенеральний інформаційний партнер: 1+1 media

Реєстрація за посиланням: mrktng.mmr.ua — хапайте свій квиток першими.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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