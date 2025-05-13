MRKTNG MRTHN 2025 "Під сонцем інсайтів": реєстрація відкрита
Київ • УНН
4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 українські маркетологи обговорять креатив, соціальний маркетинг, трансформацію брендів, вплив війни та аналітику. На заході виступлять провідні експерти галузі.
Ми живемо у часи, коли стратегія народжується не лише в брифі, а в реальності, де переплелися війна, культура, емоція, зміни. Креативні рішення, інноваційні проєкти та соціальні ініціативи стали новою базою. Бо сучасний маркетинг — не про гучність, а про значення. Як не загубитися на маркетинговому полі? Як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти із контексту, що влучають у ціль?
Як соняхи тягнуться до сонця, так і топові маркетологи, креативники та комунікаційники України — до ідей, що прояснюють хаос і ведуть уперед. 4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ вони поділяться променями інсайтів, які допоможуть вам втілити правильні маркетингові стратегії. Цьогорічна тема події — "Під сонцем інсайтів" – натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.
Реєстрація вже відкрита на mrktng.mmr.ua — лови своє місце під сонцем, поки воно в зеніті.
Запрошуємо креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших, щоб поговорити про:
🔸 Креатив у дії. Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце.
🔸 Як перетворити маркерні нотатки у сенси. Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві.
🔸 Бренди-пластиліни. Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі.
🔸 Інші сцени, інші голоси. На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди?
🔸 Ті самі інсайти. Дані, аналітика, інтуїція — як ухвалювати рішення, коли стабільність стала рідкістю?
Що чекає на марафоні?
🔸 4 панельні дискусії
🔸 30+ спікерів — ті, хто формує змісти ринку
🔸 500+ учасників офлайн спільноти та 8000+ онлайн глядачів
🔸 4 панельні дискусії — глибокі, чесні, гострі🔸 1 день — максимум інсайтів.
На нас очікують інсайти від:
— Сергія Грабчака, маркетинг-директора Ощадбанку,
— Романа Гурбанова, креативного директора і співзасновника агенції Taktika,
— Маріанни Коніної, Founder & CEO Reputation City,
— Ірини Метньової, засновниці Vandog Agency,
— Ксенії Сікорської, маркетинг-директорки ПУМБ
– та неймовірного складу інших експертів.
🎯 У межах марафону — нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.
Слідкуйте за оновленнями програми на сайті і сторінці MMR у Facebook та Telegram. Розширюємо кордони ідей і межі рішучості разом!
Сонце вже сходить. Побачимось під його світлом. Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025
Генеральний партнер: ОщадбанкГенеральний інформаційний партнер: 1+1 media
Реєстрація за посиланням: mrktng.mmr.ua — хапайте свій квиток першими.