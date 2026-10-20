Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста

Увольнение с военной службы после самовольного оставления воинской части (СОЧ) остается актуальным вопросом правоприменительной практики, особенно в случаях, когда военнослужащий имеет предусмотренные законом основания для увольнения, однако не вернулся к месту прохождения службы. Как рассказала в интервью УНН адвокат, основательница Юридической компании "ЛОДЖИК" Валерия Одинцова, при таких обстоятельствах возникают трудности с соблюдением процедуры подачи и рассмотрения рапорта, а также с решением вопроса о возможности увольнения без возвращения в воинскую часть, что нередко становится предметом судебных споров.

По словам Одинцовой, военнослужащий, находящийся в СОЧ, сохраняет предусмотренное законодательством право на увольнение и может обратиться с соответствующим рапортом даже после оставления воинской части, однако отсутствие по месту службы способно существенно осложнить соблюдение порядка подачи документов, их рассмотрение и последующее оформление прекращения военной службы. Вместе с тем судебная практика подтверждает прежде всего необходимость надлежащего рассмотрения рапорта командованием, поэтому правовая оценка каждой ситуации должна учитывать основание увольнения, обстоятельства оставления воинской части, действующий статус военнослужащего и возможные уголовно-правовые последствия.

Имеет ли военнослужащий право на увольнение после СОЧ?

Да, военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, не утрачивает предусмотренного законом права на увольнение с военной службы. Однако для реализации этого права необходимо установить наличие конкретного основания, предусмотренного статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", подтвердить соответствующие обстоятельства документально и соблюсти установленный законодательством порядок увольнения.

В условиях военного положения законодательство допускает прекращение военной службы, в частности, в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, установлением инвалидности, наличием определенных законом семейных обстоятельств или освобождением из плена, однако применение каждого из этих оснований зависит от категории военнослужащего, характера прохождения службы и выполнения установленных законом требований.

При этом самовольное оставление воинской части не предусмотрено статьей 26 Закона как основание для увольнения, поэтому пребывание в СОЧ не создает возможности прекратить военную службу исключительно по этой причине, даже если военнослужащий фактически не исполняет свои обязанности.

Каков правовой статус военнослужащего во время СОЧ?

С 10 мая 2025 года, в соответствии с изменениями, внесенными Законом Украины № 4392-IX (О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы отдельными категориями военнослужащих во время действия военного положения — ред.), во время действия военного положения военная служба лиц, самовольно оставивших воинские части или места службы либо совершивших дезертирство, не приостанавливается, что предусмотрено частью второй статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В то же время период со дня самовольного оставления воинской части до дня возвращения военнослужащего к исполнению воинской обязанности не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и выслугу лет для выплаты соответствующей надбавки и назначения пенсии, а выплата денежного обеспечения, предоставление продовольственного, вещевого и других видов обеспечения, а также действие предусмотренных законодательством льгот и социальных гарантий в течение указанного периода не осуществляются.

Отдельный правовой режим применяется к военнослужащим, военная служба которых была приостановлена до 10 мая 2025 года, поскольку вступление в силу Закона № 4392-IX не предусматривало ее автоматического продолжения.

Согласно части второй статьи 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащие, служба которых приостановлена, освобождаются от занимаемых должностей, считаются не исполняющими обязанности военной службы, а действие их контрактов остается приостановленным до продолжения службы в установленном законодательством порядке.

При этом порядок продолжения ранее приостановленной военной службы определяется положениями статьи 24 и пунктов 7-2 и 7-3 главы XII «Заключительные положения» Закона № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе», поэтому для установления правового статуса конкретного военнослужащего необходимо выяснить, было ли оформлено приостановление его службы и принималось ли впоследствии решение о ее продолжении.

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Может ли военнослужащий подать рапорт об увольнении во время пребывания в СЗЧ?

Да, действующее законодательство не устанавливает запрета на подачу рапорта об увольнении военнослужащим, который находится в СЗЧ, при условии наличия предусмотренных статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» оснований и их надлежащего документального подтверждения.

В то же время на практике реализация такого права часто сопровождается трудностями, поскольку командование может отказывать в рассмотрении рапорта или оставлять его без надлежащего реагирования, ссылаясь на отсутствие военнослужащего по месту прохождения службы и необходимость его возвращения в воинскую часть. При таких обстоятельствах военнослужащему следует быть готовым к необходимости судебного обжалования соответствующего отказа или бездействия.

Положительная судебная практика подтверждает возможность защиты права военнослужащего на увольнение даже во время пребывания в СЗЧ. В частности, по делу № 520/2578/26 Харьковский окружной административный суд решением от 17 июля 2026 года признал противоправным бездействие воинской части относительно нерассмотрения рапорта об увольнении по семейным обстоятельствам, поданного военнослужащим во время СЗЧ, и обязал командование рассмотреть рапорт по существу и принять решение об увольнении с военной службы. При этом суд отклонил доводы воинской части о невозможности увольнения в связи с СЗЧ, указав, что законодательство не устанавливает соответствующего запрета при наличии оснований, предусмотренных статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Аналогичная позиция относительно обязанности рассмотреть рапорт отражена в решении Днепропетровского окружного административного суда от 18 сентября 2026 года по делу № 160/22877/26, в котором суд признал противоправным бездействие воинской части, не рассмотревшей направленный по почте рапорт военнослужащего, находившегося в СЗЧ, и обязал командование рассмотреть соответствующее обращение.

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Почему оформление рапорта об увольнении во время СЗЧ является проблематичным?

Сложности возникают прежде всего из-за необходимости соблюдения установленной процедуры обращения, поскольку пункт 233 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденного Указом Президента № 1153/2008, предусматривает подачу рапорта об увольнении «по команде» с одновременным предоставлением документов, подтверждающих наличие соответствующего законного основания.

Дополнительные требования к оформлению, подаче, регистрации и рассмотрению рапортов определены приказом Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года № 531, согласно которому военнослужащий обращается к непосредственному командиру или другому командиру в случаях, предусмотренных установленным порядком, а документы могут оформляться в бумажной или электронной форме при условии соблюдения требований, установленных для соответствующего способа обращения.

Находясь в СЗЧ, военнослужащий не находится по месту прохождения военной службы и не исполняет служебных обязанностей, вследствие чего могут возникать препятствия для прохождения рапорта по инстанции, надлежащего взаимодействия с непосредственным командиром, регистрации документов и проведения необходимых процедур, а ситуация дополнительно осложняется в случаях, когда до изменений законодательства военная служба лица была официально приостановлена, а оно было уволено с занимаемой должности и исключено из списков личного состава.

Практическая проблема также заключается в необходимости надлежащим образом подтвердить направление и получение рапорта воинской частью, обеспечить возможность проверки документов, на которых основывается требование об увольнении, и соблюсти установленный порядок принятия решения, поскольку командование иногда связывает возможность завершения соответствующей процедуры с личным возвращением военнослужащего к месту службы.

Однако отсутствие лица в воинской части не означает, что командование при любых обстоятельствах может оставить его обращение без рассмотрения, поскольку возможность направления документов без личного прибытия подтверждается законодательством об организации работы с рапортами, а правомерность отказа или бездействия подлежит оценке с учетом способа обращения и фактических обстоятельств дела.

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Объясните, каков порядок возвращения из СЗЧ и освобождения от уголовной ответственности?

Часть пятая статьи 401 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, которое в условиях военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 407 или статьей 408 УК Украины, при условии выполнения требований о добровольном обращении и продолжении прохождения военной службы.

Для применения этого механизма лицо должно добровольно обратиться к следователю, прокурору или в суд с ходатайством о намерении вернуться в прежнюю или другую воинскую часть либо к месту службы с целью ее продолжения, а также получить письменное согласие командира соответствующей воинской части, после чего вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в порядке, установленном уголовным процессуальным законодательством.

Применение части пятой статьи 401 УК Украины не означает оправдания лица и не приводит к его увольнению с военной службы, поскольку необходимой составляющей этого механизма является возвращение военнослужащего для дальнейшего исполнения служебных обязанностей.

Важное разъяснение относительно условий применения указанной нормы содержится в постановлении Верховного Суда от 22 июля 2026 года по делу № 731/585/25, согласно которому возможность освобождения от уголовной ответственности связывается с совершением соответствующего правонарушения впервые, тогда как повторное совершение отдельного уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 407 или 408 УК Украины, при соответствующих обстоятельствах исключает применение части пятой статьи 401 УК Украины.

Кроме того, необходимо учитывать, что специальная программа упрощенного возвращения из СЗЧ завершилась 20 сентября 2026 года, поэтому по состоянию на октябрь 2026 года добровольное возвращение осуществляется на общих условиях, в частности с привлечением Военной службы правопорядка и резервных батальонов, без возможности самостоятельного выбора воинской части по правилам прежней программы.