7844 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
13399 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
14611 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
13877 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
4 сентября, 05:20 • 30856 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 37867 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 40499 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
3 сентября, 12:08 • 37401 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
3 сентября, 11:49 • 70541 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 10:05 • 27769 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Может разрушить интернет»: что задумал Дональд Трамп в ближайшее время

Киев • УНН

 124 просмотра

Заместитель главы администрации Белого дома анонсировал сенсационное событие, которое, вероятно, может произойти в ближайшее время.

«Может разрушить интернет»: что задумал Дональд Трамп в ближайшее время

Американский политик, заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино заявил, что Дональд Трамп "уже вскоре может разрушить интернет". Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

По словам Скавино, Трамп "может уничтожить интернет в ближайшее время". При этом пока неизвестно, о чем именно идет речь.

Не исключено, что эти слова означают анонс некоего сенсационного события, которое может произойти в ближайшее время. Это может касаться российско-украинской войны, или любого другого события в мире и в США, в частности.

Дополнительно

Дэниел Скавино работал в администрации Трампа заместителем начальника штаба по коммуникациям Белого дома с 2020 по 2021 год, а также был директором по социальным сетям с 2017 по 2021 год.

В частности, он отвечал за социальные сети Трампа во время его президентской кампании 2016 года.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет заявлений для российского диктатора владимира путина, но ждет от него решения. Если оно не удовлетворит главу Белого дома, будут соответствующие последствия.

Евгений Устименко

