«Может разрушить интернет»: что задумал Дональд Трамп в ближайшее время

Американский политик, заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино заявил, что Дональд Трамп "уже вскоре может разрушить интернет". Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

По словам Скавино, Трамп "может уничтожить интернет в ближайшее время". При этом пока неизвестно, о чем именно идет речь.

Не исключено, что эти слова означают анонс некоего сенсационного события, которое может произойти в ближайшее время. Это может касаться российско-украинской войны, или любого другого события в мире и в США, в частности.

Дополнительно

Дэниел Скавино работал в администрации Трампа заместителем начальника штаба по коммуникациям Белого дома с 2020 по 2021 год, а также был директором по социальным сетям с 2017 по 2021 год.

В частности, он отвечал за социальные сети Трампа во время его президентской кампании 2016 года.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет заявлений для российского диктатора владимира путина, но ждет от него решения. Если оно не удовлетворит главу Белого дома, будут соответствующие последствия.