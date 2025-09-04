"Може зруйнувати інтернет": що задумав Дональд Трамп найближчим часом
Київ • УНН
Заступник глави адміністрації Білого дому анонсував сенсаційну подію, що, ймовірно, може відбутися найближчим часом.
Американський політик, заступник глави адміністрації Білого дому Ден Скавіно заявив, що Дональд Трамп "вже незабаром може зруйнувати інтернет". Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
За словами Скавіно, Трамп "може знищити інтернет найближчим часом". При цьому наразі невідомо, про що саме йдеться.
Не виключено, що ці слова означають анонс певної сенсаційної події, що може відбутися найближчим часом. Це може стосуватися російсько-української війни, або будь-якої іншої події у світі та в США, зокрема.
Додатково
Деніел Скавіно працював в адміністрації Трампа заступником начальника штабу з комунікацій Білого дому з 2020 по 2021 рік, а також був директором з соціальних мереж з 2017 по 2021 рік.
Зокрема, він відповідав за соціальні мережі Трампа у часи його президентської кампанії 2016 року.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має заяв для російського диктатора володимира путіна, але чекає від нього рішення. Якщо воно не задовольнить очільника Білого дому, будуть відповідні наслідки.