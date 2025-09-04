"Може зруйнувати інтернет": що задумав Дональд Трамп найближчим часом

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 8796 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 14228 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 15314 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 14519 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 31790 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 38147 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 40769 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37474 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 71061 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27815 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.4м/с
39%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 276502 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 269619 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 267148 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 260247 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 24313 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 13795 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 13533 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 31790 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 33010 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 71061 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 4668 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 13795 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 8414 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 15184 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 17294 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Facebook
Дія (сервіс)
YouTube

"Може зруйнувати інтернет": що задумав Дональд Трамп найближчим часом

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Заступник глави адміністрації Білого дому анонсував сенсаційну подію, що, ймовірно, може відбутися найближчим часом.

"Може зруйнувати інтернет": що задумав Дональд Трамп найближчим часом

Американський політик, заступник глави адміністрації Білого дому Ден Скавіно заявив, що Дональд Трамп "вже незабаром може зруйнувати інтернет". Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

За словами Скавіно, Трамп "може знищити інтернет найближчим часом". При цьому наразі невідомо, про що саме йдеться.

Не виключено, що ці слова означають анонс певної сенсаційної події, що може відбутися найближчим часом. Це може стосуватися російсько-української війни, або будь-якої іншої події у світі та в США, зокрема.

Додатково

Деніел Скавіно працював в адміністрації Трампа заступником начальника штабу з комунікацій Білого дому з 2020 по 2021 рік, а також був директором з соціальних мереж з 2017 по 2021 рік.

Зокрема, він відповідав за соціальні мережі Трампа у часи його президентської кампанії 2016 року.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має заяв для російського диктатора володимира путіна, але чекає від нього рішення. Якщо воно не задовольнить очільника Білого дому, будуть відповідні наслідки.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки