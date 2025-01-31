Может преодолевать до 2 тыс. км: Силы беспилотных систем подтвердили использование БПЛА дальнего действия
Киев • УНН
Командование Сил беспилотных систем ВС подтвердило использование БПЛА, несущего 250-кг бомбу и имеющего дальность 2000 км. Дроны 14-го полка БпАК уже год успешно поражают стратегические объекты в тылу врага.
Командование Сил беспилотных систем ВС подтвердили использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения по врагу, передает УНН.
Мы видим, что действия Сил беспилотных систем привлекают внимание как отечественных, так и зарубежных информационных ресурсов. Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, меняющая правила игры на поле боя
Отмечается, что российская пропаганда постоянно заявляет о "сбивании" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.
"Операторы 14 Отдельный Полк БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет. Также просим представителей медиа пользоваться информацией из наших официальных источников. Иногда для успеха нужна тишина: большинство операций Сил беспилотных систем не подлежат публичному освещению, но наносят критические удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры врага", - заявили в командовании Сил беспилотных систем.
Контекст
На днях Telegram-канал Николаевский Ванёк, который связывают с украинскими властями, сообщал, что было применено 14 отдельным полком БпАК 250-килограммовых бомб.