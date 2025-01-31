Може долати до 2 тис. км: Сили безпілотних систем підтвердили використання БПЛА дальньої дії
Київ • УНН
Командування Сил безпілотних систем ЗС підтвердило використання БПЛА, що несе 250-кг бомбу і має дальність 2000 км. Дрони 14-го полку БпАК вже рік успішно вражають стратегічні об'єкти в тилу ворога.
Командування Сил безпілотних систем ЗС підтвердили використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення по ворогу, передає УНН.
Ми бачимо, що дії Сил безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і закордонних інформаційних ресурсів. Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою
Зазначається, що російська пропаганда постійно заявляє про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше.
"Оператори 14 Окремий Полк БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде. Також просимо представників медіа користуватися інформацією з наших офіційних джерел. Іноді для успіху потрібна тиша: більшість операцій Сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, але наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога", - заявили в командуванні Сил безпілотних систем.
Контекст
Днями Telegram-канал Николаевский Ванёк, який пов'язують з українською владою, повідомляв, що було застосовано 14 окремим полком БпАК 250-кілограмових бомб.