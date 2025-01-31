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Може долати до 2 тис. км: Сили безпілотних систем підтвердили використання БПЛА дальньої дії

Київ • УНН

 • 37832 перегляди

Командування Сил безпілотних систем ЗС підтвердило використання БПЛА, що несе 250-кг бомбу і має дальність 2000 км. Дрони 14-го полку БпАК вже рік успішно вражають стратегічні об'єкти в тилу ворога.

Командування Сил безпілотних систем ЗС підтвердили використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення по ворогу, передає УНН.

Ми бачимо, що дії Сил безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і закордонних інформаційних ресурсів. Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська пропаганда постійно заявляє про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше.

"Оператори 14 Окремий Полк БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде. Також просимо представників медіа користуватися інформацією з наших офіційних джерел. Іноді для успіху потрібна тиша: більшість операцій Сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, але наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога", - заявили в командуванні Сил безпілотних систем.

Контекст

Днями Telegram-канал Николаевский Ванёк, який пов'язують з українською владою, повідомляв, що було застосовано 14 окремим полком БпАК 250-кілограмових бомб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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