Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Киевской области - по более 1000 случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - сообщил Степанов.
Статистика заболеваемости в столице и по областям выглядит так:
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- Киев - 61640 (+1 422 за сутки)
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- Винницкая - 15658 (+182)
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- Волынская - 22221 (+357)
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- Днепропетровск - 30606 (+952)
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- Донецк - 20498 (+236)
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- Житомирская - 27 157 (+191)
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- Закарпатская - 21 903 (+365)
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- Запорожская - 25242 (+800)
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- Ивано-Франковск - 32826 (+530)
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- Киевская - 32 301 (+1 089)
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- Кировоградская - 4455 (+97)
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- Луганская - 5719 (+40)
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- Львовская - 42050 (+771)
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- Николаевская - 15745 (+425)
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- Одесская - 38 766 (+865)
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- Полтавская - 19143 (+586)
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- Ровенская - 28461 (+267)
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- Сумская - 23896 (+729)
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- Тернопольская - 26051 (+238)
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- Харьковская - 51992 (+355)
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- Херсонская - 8869 (+165)
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- Хмельницкая - 26624 (+194)
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- Черкасская - 19 038 (+746)
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- Черновицкая - 31 710 (+341)
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- Черниговская - 15 405 (+344)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 24 ноября зафиксировано уже почти 648 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 299 358; летальных исходов - 11 263. Прирост за сутки - более 12 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.