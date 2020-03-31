Минздрав будет допускать всех врачей к больным на COVID-19 - медреформа подождет

КИЕВ. 31 марта. УНН. К лечению больных на COVID-19 будут привлекать максимальное количество отечественных ученых-врачей. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя пункты медреформы, согласно которым 1 апреля такие врачи, в частности инфекционисты, теряют доступ к больным, передает УНН.