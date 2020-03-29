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МОЗ оновило стандарти надання медичної допомоги для хворих на коронавірус

МОЗ оновило стандарти надання медичної допомоги для хворих на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби, вони діють з сьогоднішнього дня. Про це повідомив на брифінгу в неділю заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Ми оновили стандарти надання медичної допомоги на коронавірусну хворобу", - сказав Ляшко.

З його слів, даний стандарт розміщений на офіційному сайті МОЗ, з ним можна ознайомитись у відкритому доступі.

Стандарт, як зазначив Ляшко, має низку додатків, які стосуються алгоритму виявлення хворого на коронавірусну хворобу, алгоритм роботи екстреної медичної допомоги, епідеміологів, правила використання засобів індивідуального захисту, правил догляду за хворими на коронавірусну хворобу в домашніх умовах, критерії для госпіталізації тяжких і середньої тяжкості випадків.

"Відсьогодні Україна працюватиме за новими стандартами медичної допомоги, які містять і певні рекомендації до лікування хворих з коронавірусною хворобою", - пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.

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