МОЗ допускатиме всіх лікарів до хворих на COVID-19 - медреформа зачекає
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. До лікування хворих на COVID-19 будуть залучати максимальну кількість вітчизняних вчених-лікарів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, коментуючи пункти медреформи, згідно з якими 1 квітня такі лікарі, зокрема інфекціоністи, втрачають доступ до хворих, передає УНН.
"Як заступник міністра, як головний санітарний лікар я переконаний, що до надання медичної допомоги і лікування хворих на коронавірус ми повинні залучити максимально велику кількість висококваліфікованих спеціалістів", - сказав він.
Ляшко додав, що у МОЗ розраховують на допомогу вчених в цей скрутний час.
"Саме тому ми звертаємося до Академії медичних наук, до університетів медичного профілю з проханням відпрацювати зі структурними підрозділами охорони здоров'я обласних державних адміністрацій механізми залучення спеціалістів, які є професіоналами у своїй галузі. В частині допомоги практикам на місцях - рятувати людські життя", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи планують у МОЗ скасовувати невчасну медреформу, Ляшко заявив, що це питання належить до компетенції міністра охорони здоров'я.
"Я думаю, що найближчим часом ми почуємо міністра охорони здоров'я, який нам скаже про план подальшого розвитку системи охорони здоров'я", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, МОЗ оновило стандарти надання медичної допомоги для хворих на коронавірус.