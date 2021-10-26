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"Мое сердце с Галиной и ее семьей": жена Болдуина впервые прокомментировала трагедию

Киев • УНН

 • 20231 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Жена актера Алека Болдуина Хилария впервые прокомментировала трагедию, которая произошла с участием ее мужа на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Хиларии.

"Мое сердце с Галиной и ее семьей": жена Болдуина впервые прокомментировала трагедию

Детали

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И с моим Алеком", — написала Хилария.

Она также добавила, что ей трудно подобрать нужные слова, чтобы выразить все то, что она чувствует.

"Нет слов, потому что невозможно выразить шок и душевную боль по поводу такого трагического события. Разбиты сердца. Потеря. Поддержка", — добавила Болдуин.

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Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Напомним

Во время съемок фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс и ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Алек выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряженным.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины подтвердило украинское гражданство Галины Хатчинс.

Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял актер, был боевой патрон.

Позже Болдуин прокомментировал трагедию. Коллега погибшей Хатчинс Сергей Светной в произошедшем обвинил халатность персонала и продюсеров, которые экономят на опытных работниках.

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