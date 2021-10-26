"Моє серце з Галиною і її родиною": дружина Болдвіна вперше прокоментувала трагедію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Дружина актора Алека Болдвіна Гіларія вперше прокоментувала трагедію, яка сталася за участю її чоловіка на зйомках фільму "Іржа". Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram Гіларії.
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"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком", — написала Гіларія.
Вона також додала, що їй важко дібрати потрібні слова, щоб висловити все те, що вона відчуває.
"Немає слів, тому що неможливо висловити шок і душевний біль щодо такої трагічної події. Розбиті серця. Втрата. Підтримка", — додала Болдвін.
Нагадаємо
Під час зйомок фільму “Іржа” актор Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну операторку Галину Гатчинс і поранив 48-річного режисера Джоела Соуза. Алек вистрілив із реквізитного пістолета, який виявився зарядженим.
Доповнення
Міністерство закордонних справ України підтвердило українське громадянство Галини Гатчинс.
Увечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв актор, був бойовий патрон.
Згодом Болдвін прокоментував трагедію. Колега загиблої Гатчинс Сергій Свєтной у тому, що сталося, звинуватив недбальство персоналу та продюсерів, які економлять на досвідчених працівниках.