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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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"Моє серце з Галиною і її родиною": дружина Болдвіна вперше прокоментувала трагедію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Дружина актора Алека Болдвіна Гіларія вперше прокоментувала трагедію, яка сталася за участю її чоловіка на зйомках фільму "Іржа". Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram Гіларії.

"Моє серце з Галиною і її родиною": дружина Болдвіна вперше прокоментувала трагедію

Деталі

"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком", — написала Гіларія.

Вона також додала, що їй важко дібрати потрібні слова, щоб висловити все те, що вона відчуває.

"Немає слів, тому що неможливо висловити шок і душевний біль щодо такої трагічної події. Розбиті серця. Втрата. Підтримка", — додала Болдвін.

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Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Нагадаємо

Під час зйомок фільму “Іржа” актор Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну операторку Галину Гатчинс і поранив 48-річного режисера Джоела Соуза. Алек вистрілив із реквізитного пістолета, який виявився зарядженим.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України підтвердило українське громадянство Галини Гатчинс.

Увечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв актор, був бойовий патрон.

Згодом Болдвін прокоментував трагедію. Колега загиблої Гатчинс Сергій Свєтной у тому, що сталося, звинуватив недбальство персоналу та продюсерів, які економлять на досвідчених працівниках.

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