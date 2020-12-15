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Языковой омбудсмен объяснил, какие сферы должны перейти на украинский язык с 16 января

Киев • УНН

 • 30370 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Требование по обслуживанию государственным языком касается не только сферы торговли, но и предоставлениz образовательных, медицинских и социальных услуг. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Языковой омбудсмен объяснил, какие сферы должны перейти на украинский язык с 16 января

"Следует помнить, что требование по обслуживанию государственным языком касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных услуг и т.д.", - отметил Кремень.

По его словам, на украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т. При этом он отметил, что информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться и на других языках.

"В случае нарушения права на получение информации и услуг на украинском языке, потребителю целесообразно, прежде всего, обратиться к работнику соответствующего учреждения с просьбой обслуживать его на украинском языке, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу, с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушения в книге жалоб. Каждый гражданин также может составить жалобу на имя Уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте в адрес Уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельства и доказательства, подтверждающие нарушения", - рассказал Кремень.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил депутатам местных советов, на каком языке нужно говорить.

Добавим, что с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

А уже с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

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